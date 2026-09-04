13. Bölüm Foto Galeri

Fahriye ve Soner, Naz'ı kurtarmak için Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar verirken Sezen'le çatışmaları büyür.
Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir. Uzay bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır.
Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmaya çalışan Alina ise bu kez karşısına çıkacak engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark eder.
Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, iki kardeşin de kaderini belirleyecektir.