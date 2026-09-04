canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Ana Haber
9
BİLDİRİMLER
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru YENİ BÖLÜM
  • Var Mısın Yok Musun
    Var Mısın Yok Musun YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALERİ

13. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 04.09.2026 17:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.09.2026 17:17
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
13. Bölüm Foto Galeri

Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen Emir ve Fahriye yıkılır.

13. Bölüm Foto Galeri

Fahriye ve Soner, Naz'ı kurtarmak için Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar verirken Sezen'le çatışmaları büyür.

13. Bölüm Foto Galeri

Fahriye'den şüphelenen Emir ise kendisinden saklanan bir sırrı öğrenir.

13. Bölüm Foto Galeri

Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir. Uzay bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır.

13. Bölüm Foto Galeri

Sezen ve Galip'in attığı adımlar ise Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürükler.

13. Bölüm Foto Galeri

Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmaya çalışan Alina ise bu kez karşısına çıkacak engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark eder.

13. Bölüm Foto Galeri

Naz ve Melek için zaman daralırken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin de desteğiyle harekete geçer.

13. Bölüm Foto Galeri

Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, iki kardeşin de kaderini belirleyecektir.

13. Bölüm Foto Galeri

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN