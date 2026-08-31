5 Eylül 2026, Cumartesi 20:00
Mercan Köşk 1.Bölüm Fragmanı
"Çok şeyimi kaybettim ben hayatta, bir şey daha kaybetmeye niyetim yok..."
atv'nin merakla beklenen yapımları arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi buluşturan dizi, 5 Eylül Cumartesi günü atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yayın tarihinin de duyurulduğu yeni tanıtım, karakterlerin geçmişten gelen hesaplaşmalarına ve giderek büyüyen aile çatışmalarına dair yeni detayları ortaya çıkarıyor.
Daha Fazla Göster ...