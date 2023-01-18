ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
20 Ocak 2023, Cuma 20:00
Ateş Kuşları 2. Fragman

Ateş Kuşları 2.Bölüm Fragmanı

''Benim kızım bir yerlerde nefes alıyor.''

Barbaros Komiser, Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü sonunda tutmuş, kızı Lara'yı bulmuştur. Ancak Lara bebek sahipsiz değildir. O artık Ateş Kuşları'nın Gülayşesi'dir. Barbaros, Gülayşe'yi kardeşlerinden ayırmayı nasıl başaracaktır?

Ateş Kuşları'nın büyük mücadelesi

Ateş Kuşları ise kimliksizlik ve parasızlık yüzünden yuvalarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya geleceklerdir. Tekrar sokağa düşmemenin bir yolunu bulabilecekler midir?

Köksüzler, bebeklerine nasıl bakacak?

Geçmişte ise Çatal'dan kaçan ve başlarını sokacak bir damları olmayan Köksüz Tayfa kırk günlük bir bebekle sokağa düşmüşlerdir. Çöpte buldukları bebeğe aile olan Köksüzler, minik bebeklerini hayatta tutabilmek için nelerle mücadele edeceklerdir?

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Ateş Kuşları
SON BÖLÜMÜ İZLE 1. Bölüm Ateş Kuşları
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Ateş Kuşları
13 Ocak 2023, Cuma
1. Bölüm Ateş Kuşları
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Ateş Kuşları
20 Ocak 2023, Cuma
2. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları İlk Bölüm tekrarıyla Pazar 20.00'de atv'de
15 Ocak 2023, Pazar
1. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları İlk Bölüm tekrarıyla Pazar 20.00'de atv'de
Ateş Kuşları
1. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
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