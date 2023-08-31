Ateş Kuşları 22.Bölüm Fragmanı

"Hayat sana vurdu. Sen de bana vurdun. Tam da babanın oğlusun!"

Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezonunda en çok konuşulan dizi olan Bozdağ Film imzalı 'Ateş Kuşları' dizisinin ikinci sezonun yayın tarihi belli oldu. İkinci sezonun ilk bölümü 8 Eylül Cuma 20.00'de atv ekranlarında olacak. Merakla beklenen 'Ateş Kuşları' yeni sezonda da çok konuşulacak. Tanıtımda Eyüboğlu ailesinin geçirdiği büyük kaza merakı arttırırken, Gülayşe ve Barbaros'un hastanede yüzleştiği görüntüler öne çıkıyor.