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ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
15 Eylül 2023, Cuma 20:00

Ateş Kuşları 23.Bölüm Fragmanı

"-Ya biz ölürsek? -Ölmeyiz Gülayşe, dayanırız."

ZIPKIN'IN SEÇİMİ

Kara'yı öldürmek için kliniğe giden Zıpkın, diyalize bağlı ölüm döşeğindeki "kardeşini" görünce suçluluk duyar. Ancak Kara, Ateş Kuşları'nın suçluluk duymasını değil, bedel ödemesini ister ve Zıpkın'a zalimce bir seçim yaptırır: "Kime dokunayım? Hüma'ya mı Gülayşe'ye mi?"

LARA EYÜBOĞLU, BABASININ İSTEĞİNİ YERİNE GETİRECEK Mİ?

Nizam yoğun bakımda uyandığı gibi Lara'dan Ateş Kuşları'nı Mola Yeri'nden atmasını ister. Gülayşe ölüm döşeğindeki babasının isteğini ezip geçecek mi yoksa kardeşlerini sokağa mı atacak?

BARBAROS, BABASINI ÖLDÜRECEK Mİ?

Çatal, Barbaros'un sevdiği kızı ve kendisine yıllarca manevi babalık yapan Nizam'ı öldürmeye çalışmıştır. Bu iş artık Barbaros'un dayanamayacağı bir hal almıştır. Barbaros artık bir baba katili mi olmuştur?

KARA NE İSTİYOR?

Tam da Gülayşe ve Barbaros ilişkisi parçalanırken Kara neden Lara'nın peşinde dolanmaya başlamıştır? Barbaros nikah masasında terk ettiği Gülayşe'yi nasıl koruyabilir?

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Ateş Kuşları
8 Eylül 2023, Cuma
22. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
23 Haziran 2023, Cuma
21. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
16 Haziran 2023, Cuma
20. Bölüm Ateş Kuşları

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ FRAGMANLAR

TÜMÜ
Ateş Kuşları
15 Eylül 2023, Cuma
23. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
8 Eylül 2023, Cuma
22. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
8 Eylül 2023, Cuma
22. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları

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