Ateş Kuşları 25.Bölüm Fragmanı

"Nizam Amca'yı abin öldürmüş olabilir mi?"

GÜLAYŞE İPLERİ ELİNE ALIYOR!

Gülayşe doyamadığı babasının ölümüyle yıkılır ancak ayağa kalkmak zorundadır. Artık ipleri eline alacaktır. Eyüboğlu'nun en büyük hissedarı olarak babasının emanetini Kara ve Naz'dan kurtarmaya kararlıdır. Peki diploması dahi yokken bunu nasıl başaracaktır?

Gülayşe'nin şimdi tüm hayallerini gerçekleştirebilecek kadar gücü vardır. Bu güçle kimsesiz çocuklara yurt yapabilmek için, mola yerindeki ev ile birlikte Ateş Kuşları'nı ezip geçecek midir?

Tüm şartlar tersine dönmüşken, Gülayşe geçmişe mi takılacak yoksa yeni bir gelecek mi yazacak?

BARBAROS'UN YENİ YÜZLEŞMESİ

Çatal, Barbaros'a Nazmiye'nin yeğeni olduğunu söyler. Bütün ailesinin suçlu olduğunu öğrenen Barbaros'un artık canına tak eder.

BARBAROS, GÜLAYŞE'NİN KORUMASI OLACAK MI?

Hacı Hafız ve Hacer, Barbaros'a Gülayşe'nin koruması olmasını teklif ettiğinde bir yandan Gülayşe'ye kendini unutturmak diğer yandan onu her gün görmek isteyen Barbaros bu teklife ne diyecek?

Barbaros, Nizam'ın ölümünde Feza'nın parmağı olduğunu düşünür. Barbaros neyden şüphelendi? Yoksa Feza geride bir kanıt mı bıraktı?

GÜLAYŞE, BARBAROS'UN SİLAHI SATMASINA NE DİYECEK?

Barbaros yas tuttuğu şu zamanda, neden Nizam'dan ona yadigar kalan silahı satıyor? Gülayşe buna ne diyecek? Ya bu sefer yapılanların geri dönüşü olmazsa?