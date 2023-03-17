ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATEŞ KUŞLARI BÖLÜMLER
24 Mart 2023, Cuma 20:00
Ateş Kuşları

Ateş Kuşları 9. Bölüm

Gülayşe, Barbaros'un sırrını öğrenecek mi?

Gülayşe, Zümrüt'ün karşısına dikiliyor

Gülayşe, ailesini Çatal'dan korumak için kendini yakmaya kalksa da ne Ali ne de Barbaros buna izin vermez. Gülayşe, Ali katil olmasın diye Zümrüt'ün karşısına bu kez kendisi dikilir. Elindeki keskin bıçak ya Zümrüt'e ya da kendine dönecektir. Zümrüt, Çatal'a Ateş Kuşları'nın yerini söyleyecek mi?

Gülayşe ile Barbaros'un ilk yemeği

Gülayşe, nihayet ilk yemeğinde âşık olduğu Barbaros'un karşısındadır.

Barbaros'un büyük sırrı ortaya mı çıkıyor?

Barbaros, Çatal'ın oyunundan kurtulmaya çalışırken Sabit, Barbaros'un büyük sırrını öğrenir. Barbaros polistir! Peki Gülayşe, Barbaros'un bu sırrını öğrenecek mi? Aşkına kavuştuğunu zannederken bu yalan ortaya mı çıkacak?

Küçük Sabit, anesiyle karşı karşıya

Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir imtihan bekler. Sabit sokaklarda annesiyle karşılaşır. Yoksa Köksüzler için yeni bir hayat mı başlayacaktır?

DEVAMI
Ateş Kuşları - 2. Fragman
SON FRAGMANI İZLE 9. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Ateş Kuşları
17 Mart 2023, Cuma
8. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
10 Mart 2023, Cuma
7. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
3 Mart 2023, Cuma
6. Bölüm Ateş Kuşları
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Ateş Kuşları - 2. Fragman
24 Mart 2023, Cuma
9. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Ateş Kuşları
24 Mart 2023, Cuma
9. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları - 3. Fragman
17 Mart 2023, Cuma
8. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 3. Fragman
BİZE ULAŞIN