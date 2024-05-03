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Ateş Kuşları
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3 Mayıs 2024, Cuma 00:00

Çino ailesini mi

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Birazdan karın ve kızının ölümünü izleyeceksin!"

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI KÜNYE

Yapım: Bozdağ Fi̇lm

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Senaryo: İsa Yıldız, Ayça Mutlugil, Serdar Oğuz, Zeynep Uzma, Mahmut Bora Erdem

Yönetmen: Bülent İşbilen

Oyuncular: İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Saygın Soysal (Çino), Emin Gürsoy (Hacı Hafız), Gonca Cilasun (Hacer), Şahin Çelik (Çelik), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Ali Önsöz (Kara), Ergül Miray Şahin (Sare), Naz Sayıner (Sultan), Kaan Sevi (Cemal), Gökçem Çoban (Ayça), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara)

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