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16 Ağustos 2022, Salı 00:00
Kızlar erkek dergisi ekibiyle anlaşamıyor

Kızlar erkek dergisi ekibiyle anlaşamıyor

Dizi atv'de izlenir! Avrupa Yakası tüm bölümleri ve sezonları ile atv.com.tr'de.

Yönetmen: Hakan Algül, Jale Atabey

Oyuncular: Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın

atv'nin efsane dizisi Avrupa Yakası'nın senaryosunu, Gülse Birsel yazdı. Yayınlandığı dönemde en çok izlenen dizi olan Avrupa Yakası, hala izleyicilerin favori dizileri arasında yer alıyor. Usta oyuncuların, genç oyuncularla muhteşem bir uyum yakaladıkları dizinin tüm bölümleri kesintisiz bir şekilde atv.com.tr'de.

DEVAMI
Avrupa Yakası
SON BÖLÜMÜ İZLE 162. Bölüm Avrupa Yakası
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Avrupa Yakası
19 Nisan 2010, Pazartesi
162. Bölüm Avrupa Yakası
Avrupa Yakası
18 Nisan 2010, Pazar
161. Bölüm Avrupa Yakası
Avrupa Yakası
17 Nisan 2010, Cumartesi
160. Bölüm Avrupa Yakası
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