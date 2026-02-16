canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
11
BİLDİRİMLER
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
16 Şubat 2026, Pazartesi 20:00

2. Bölüm Ön izleme

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“Birileri gibi hoşgörüsüz değiliz biz. Herkesin inancına saygı duyarız.”

Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

Yapımcı: Baba Yapım

Yönetmen: Ali Balcı

Oyuncular: Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Nilsu Berfin Aktaş’ın hayat verdiği Rosa Sofía Martínez'i anlattı
30 Ocak 2026, Cuma
Nilsu Berfin Aktaş’ın hayat verdiği Rosa Sofía Martínez'i anlattı Aynı Yağmur Altında
2. Bölüm Foto Galeri
15 Şubat 2026, Pazar
2. Bölüm Foto Galeri Aynı Yağmur Altında
Aynı Yağmur Altında üçüncü tanıtımı yayınlandı!
17 Ocak 2026, Cumartesi
Aynı Yağmur Altında üçüncü tanıtımı yayınlandı! Aynı Yağmur Altında
1. Bölüm Foto Galeri
07 Şubat 2026, Cumartesi
1. Bölüm Foto Galeri Aynı Yağmur Altında
ARAMA
CANLI YAYIN