DİZİLER
YENİ DİZİLER
A.B.İ.
Kuruluş Orhan
Aynı Yağmur Altında
atv KLASİKLERİ
PROGRAMLAR
PROGRAMLAR
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Esra Erol'da
Mutfak Bahane
Kim Milyoner Olmak İster?
Dizi TV
Nihat Hatipoğlu Programları
Mevlid ve Süleyman Çelebi
atv Haber
atv Haber
atv Ana Haber
atv Gün Ortası
Kahvaltı Haberleri
atv'de Hafta Sonu
YAYIN AKIŞI
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
11
BİLDİRİMLER
Aynı Yağmur Altında
YENİ FRAGMAN
Kuruluş Orhan
YENİ FRAGMAN
Kuruluş Orhan
YENİ FRAGMAN
Kahvaltı Haberleri
YENİ BÖLÜM
A.B.İ.
YENİ FRAGMAN
A.B.İ.
YENİ FRAGMAN
Aynı Yağmur Altında
YENİ BÖLÜM
atv Ana Haber
YENİ BÖLÜM
Esra Erol'da
YENİ BÖLÜM
Mutfak Bahane
YENİ BÖLÜM
atv Gün Ortası
YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
ÜZGÜNÜZ!
Adblocker kullandığınız için şu an atv.com.tr içeriklerine erişemiyorsunuz.
Adblocker'ı kapatmak için tıklayın!
16 Şubat 2026, Pazartesi
20:00
Rosa camiide dua ediyor...
BÖLÜMLER
FRAGMAN
KADRO
BUNLARI DA İZLE
HABER
GALERİ
16 Şubat 2026, Pazartesi
2. Bölüm
Aynı Yağmur Altında
9 Şubat 2026, Pazartesi
1. Bölüm
Aynı Yağmur Altında
23 Şubat 2026, Pazartesi
3. Bölüm Fragmanı
Aynı Yağmur Altında
16 Şubat 2026, Pazartesi
2. Bölüm Fragmanı
Aynı Yağmur Altında
16 Şubat 2026, Pazartesi
2. Bölüm Fragmanı
Aynı Yağmur Altında
9 Şubat 2026, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Aynı Yağmur Altında
9 Şubat 2026, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Aynı Yağmur Altında
9 Şubat 2026, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Aynı Yağmur Altında
9 Şubat 2026, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Aynı Yağmur Altında
"Hastalığımı öğrendiğimde bile canım bu kadar yanmamıştı."
GALERİLER
TÜMÜ
30 Ocak 2026, Cuma
Nilsu Berfin Aktaş’ın hayat verdiği Rosa Sofía Martínez'i anlattı
Aynı Yağmur Altında
15 Şubat 2026, Pazar
2. Bölüm Foto Galeri
Aynı Yağmur Altında
17 Ocak 2026, Cumartesi
Aynı Yağmur Altında üçüncü tanıtımı yayınlandı!
Aynı Yağmur Altında
07 Şubat 2026, Cumartesi
1. Bölüm Foto Galeri
Aynı Yağmur Altında
ARAMA
CANLI YAYIN