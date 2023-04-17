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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

27. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.04.2023, 10:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.04.2023, 10:47
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27. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Kayıkçı'nın Bekir'in ölüm anına ilişkin fotoğrafları aile üyelerine ve emniyete gönderdiğini öğrenir. Cezayir, meclisini toplar ve Kayıkçı'ya meydan okumaya karar verir.

27. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı, Cezayir'in karşısına daha güçlü çıkabilmek ve sokaklara yeniden hakim olabilmek için ülkenin en güçlü çetesiyle ittifak kurmaya çalışır.

27. Bölüm Foto Galeri

Çete lideri Tatavlalı'yla bir araya gelmek için Tatavlalı'yı zorlayacak bir şart ortaya koyar. Tatavlalı, bu planlarını sürdürürken bir yandan Cezayir'in dikkatini dağıtmak ve ona zarar vermek için Firuze'yi hedef alır.

27. Bölüm Foto Galeri

Cezayir ise daha önce elinden kaçırdığı Tatavlalı'nın canını almak için Tatavlalı'nın mekanına sert bir baskın düzenler.

27. Bölüm Foto Galeri

Baskın sırasında Cezayir, kendi ekibinde bir hain olduğunu anlar.

27. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, içindeki vicdani yükten kurtulmak ve daha çok zor durumda kalmamak için Leyla'ya ağabeyinin ölümüyle ilgili gerçekleri anlatır.

27. Bölüm Foto Galeri

Bu itiraf üzerine bugüne kadar her şeyi sineye çeken Leyla, ailesini derinden etkileyecek bir karar almanın eşiğine gelir.

27. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı hangi çeteyle müttefik olmaya çalışır ve bu çete liderinin Tatavlalı'dan istediği şey nedir?

27. Bölüm Foto Galeri

Leyla, Cezayir'den duyduklarından sonra ailesiyle ilgili nasıl bir karar alacaktır? Firuze, Tatavlalı'nın hain planından kurtulabilecek mi? Cezayir'in ekibindeki hain kimdir?

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