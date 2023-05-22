ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

32. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.05.2023, 10:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.05.2023, 10:55
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
32. Bölüm Foto Galeri

Azra, Cezayir ve Ateş arasındaki gerilim hattında Kayıkçıyla olan bağlantısını inkar eder. Cezayir kimseye söylemediği gizli bir planla Azra'yı serbest bırakır.

32. Bölüm Foto Galeri

Azra'nın evine Ateş'i yollar ve her tarafın incelenmesini izler. Azra'nın evinden gelen dosyalar arasında sürpriz bir fotoğrafla karşılaşır.

32. Bölüm Foto Galeri

Cezayir fotoğraftaki kişinin Kayıkçı olma ihtimali üzerine düşünmeye başlar.

32. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı, Orhan'ın öldüğünü öğrenir. Cezayir'i zor durumda bırakmak için suçu onun üzerine atar. Orhan'ın ölümü ortaya çıkınca Melike ve Azamet zor duruma düşer.

32. Bölüm Foto Galeri

Bu durumdan kurtulmak için hayatlarıyla ilgili riskli bir karar alıp geri dönüşü olmayan bir yola girerler. Tatavlalı usulsüz yoldan kazandığı paraları yurtdışına kaçırması için Mişon'u görevlendirir.

32. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı paraların yerine ulaşmadığını anlayınca Mişon'un Cezayir'le hareket ettiğini anlar. Paralarını kurtarmak için baskına giden Tatavlalı para yerine daha değerli bir şey bulur.

32. Bölüm Foto Galeri

Kızının zor durumda olduğunu anlayan Kayıkçı karşı atağa geçer ve kimsenin tahmin edemeyeceği yollardan Leyla'ya ulaşır.

32. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in fotoğrafta gördüğü kimdir? Tatavlalı'nın para yerine bulduğu daha değerli olan şey nedir?

32. Bölüm Foto Galeri

Melike ve Azamet'in hayatlarıyla ilgili aldıkları karar nedir? Kayıkçı, Leyla'ya zarar verecek mi?

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN