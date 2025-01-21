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21 Ocak 2025, Salı 20:00

Bir Gece Masalı 19. Bölüm Ön İzleme

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Ne yapmış olursa olsun Kürşat senin baban..."

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyor.

Yapımcı : Nazlı Heptürk

Yönetmen : Emre Kabakuşak

Oyuncular: Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), Yüsra Geyik (Ceylan) İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).

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