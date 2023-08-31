Yön: Emir Khalilzadeh

Oyn: İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan

Adanış Kutsal Kavga, İstanbul'un Fethi'nin akabinde, yarısı soylu olan Julius Ailesi'nde, diğer yarısı ise ellerindeki kutsalı korumakla yükümlü Adanmışlar'da kalan mukaddes haritanın odağında olduğu olayları anlatıyor. Filmde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin adından Türklerin eline geçen kadim sırrı koruyan "Adanmış"larla, bu sırrı ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.