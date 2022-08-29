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30 Ağustos 2022, Salı 20:00
Bloodshot: Durdurulamaz Güç | TV'de ilk kez

Bloodshot: Durdurulamaz Güç | TV'de ilk kez

Geçmişini kazanmak için savaşıyor!

Durdurulamaz Güç, öldürülmesinin ardından Bloodshot olarak tekrar hayata döndürülen bir askerin hikayesini konu ediyor. Asker olan Ray Garrison ve karısı öldürüldüğünde, kimliklerini gizleyen bir grup bilim insanı harekete geçer. Bilim insanları nano teknoloji sayesinde Ray'ı hayata geri döndürür. Bloodshot adı verilen Ray, damarlarında dolaşan teknoloji sayesinde artık durdurulamaz bir güçtür. Geçmişi ile ilgili hiçbir şeyi hatırlamayan Ray, artık kendisi gibi süper askerlerle çalışır. Şirketin zihnini kontrol etmesi nedeniyle geçmişini hatırlamayan Ray'in hayatında her şey muallaktır. Ancak yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan Ray, kontrolünü geri kazanmak için zorlu bir savaş verir.

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