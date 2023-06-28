Buz Devri bu akşam 20.00'de atv'de!

Tüm zamanların en komik, en duygusal ve en tuhaf macerası...

Buzul çağının hüküm sürmeye başladığı 20 bin yıl öncesinin ıssız ve korkunç dünyasında bir başlarına olan zavallı hayvanlar, buzullardan korunmak için güneye göç etmektedirler. Bunlara katılmayan iki kişi vardır: İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven avare mamut Manfred ve hiçbir şey yapmadan yaşamaya bayılan tembel Sid. Bu ikisine, savunmasız ve ailesine kavuşması gereken bir insan yavrusu eklenince, insanlardan intikam almaya and içmiş keskin dişli kaplan Diego da, istenmediği bu garip ekibe dâhil olur. Ve böylece tüm zamanların en komik, en duygusal ve en tuhaf macerası başlar.