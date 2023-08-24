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26 Ağustos 2023, Cumartesi 21:50

Özgürlük uğruna savaşan bir kahraman. Cesaretiyle destan yazan bir insan. Hafızalara kazınan bir efsane. Herkül Özgürlük Savaşçısı 26 Ağustos Cumartesi atv'de.

Ailesinin katledilmesiyle hayatı alt üst olan Herkül, bir de onların ölümünden sorumlu tutulmuş ve Yunanistan'dan sürülmüştür. Hera, eğer kendisinden istediği 12 kutsal görevi yerine getirirse onun tekrar ülkeye ve babasının krallığına kabul edileceğine dair haber göndermiştir. Fakat o artık kılıcını, ihtiyacı olanlar için kiralayan bir yarı tanrıdır ve tüm bunlarla Trakya kralı ile kızı, zalim bir diktatörü yenmek için kendisinden yardım ister.

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