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2 Ekim 2022, Pazar 11:30
Dizi TV

Dizi TV
2 Ekim 2022, Pazar

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV her hafta olduğu gibi bu haftaki bölümünde de çok özel dosyaları inceliyor.

Bu hafta Dizi TV'de:

Ben Bu Cihana Sığmazam

Yayınlanan iki bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen, televizyonda fırtınalar estiren Ben Bu Cihana Sığmazam, farklı hikayesiyle göz dolduruyor. Parlayan oyuncu kadrosuyla röportajlar…

Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı sevenler ekran başına. Yapımın başarılı oyuncuları Güneş Hayat ve Tuğçe Açıkgöz ile hem hikaye ve hem de dizideki karakterlerini konuştuk.

Gül Masalı

atv ekranının sevilen macerası Gül Masalı iyi anlaşan bir ekibe sahip. Bu hafta yapımın setinde başarılı oyuncularla eğlenceli röportajlar gerçekleştirdik.

Kardeşlerim

Kardeşlerim dizisiyle kazandığı başarı ve popülarite sayesinde oyunculuk kariyerindeki basamakları hızla tırmanmaya devam eden Onur Seyit Yaran ile keyifli bir sohbet…

Hepsi ve daha fazlası Pazar günü 11.30'da Dizi TV'de!

DEVAMI
Gül Masalı'nın başarılı oyuncusu Erdem Kaynarca Dizi TV'ye konuştu
Gül Masalı'nın başarılı oyuncusu Erdem Kaynarca Dizi TV'ye konuştu
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