Dizi TV

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Bu hafta Dizi TV'de:

Aldatmak

Aldatmak dizisinin İpek'i başarılı oyuncu İlayda Çevik'le set dışında farklı bir yerde buluştuk ve son günlerin çok ziyaret alan Tutankhamun (Tutankanmon) sergisini görmeye gittik. Sevgili İlayda Çevik'i yakalamışken biraz da Aldatmak dizisindeki entrika sever karakteri İpek'ten konuştuk.

Safir

atv ekranının duygusal ve heyecanlı macerası Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' severler ekran başına. Her hafta izleyiciyi ekrana kilitleyen yapımın Kapadokya'daki setini ziyaret edip, hikayedeki karakterlere hayat veren oyuncularla son durumları konuştuk. Hikayenin başarılı oyuncuları İlhan Şen, Özge Yağız Ve Burak Berkay Akgül'le hikayedeki aşk cepheleri ve açığa çıkmayı bekleyen sırları konuştuk.

Kuruluş Osman

Hikayesi ve karakterleriyle izleyiciyi kendisine bağlayan Kuruluş Osman'ın güzel Prensesi Holofira'ya hayat veren Ecem Sena Bayır'ın, Bozdağ filmin video izleme sitesine verdiği ve karakterin sete hazırlık sürecini anlattığı özel röportajla sizlerleyiz. Kuruluş Osman'ın Holofira'sı Ecem Sena Bayır hazırlık sürecinde neler yaşıyor, güzel yıldız Holofira kostüm ve aksesuarlarıyla kendini nasıl hissediyor tüm soruların yanıtları Dizi TV'de!

Haber turu

Haftanın konuşulanları ve atv ekranından sürprizlere yer verdiğimiz haber turumuz.

Ödül Töreni

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen özel bir organizasyonda ekranların başarılı isim ve işleri ödülle taçlandırıldı. Aldığı ödüllerle törene damga vuran atv'nin çok sevilen dizisi Kardeşlerim, Yılın Dram ve Gençlik Dizisi seçilirken, yapımda Ömer karakteriyle beğeni toplayan Bilal Yiğit Koçak, Yılın Dram Dizisi Oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Yine aynı dizide Süsen karakteriyle yer alan popülaritesini arttıran ve izleyicinin gönlüne taht kuran Lizge Cömert, Yılın Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu ödülüyle geceden ayrıldı.

atv ana haberin başarılı haber sunucusu Cem Öğretir, Yılın Haber Sunucusu Ödülünün sahibi oldu. Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Mutfak Bahane ise Yılın Yarışma Programı seçildi. Hepsi ve daha fazlası pazar günü 11.25'de Dizi TV'de!