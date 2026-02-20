DİZİLER
YENİ DİZİLER
A.B.İ.
Kuruluş Orhan
Aynı Yağmur Altında
atv KLASİKLERİ
PROGRAMLAR
PROGRAMLAR
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Esra Erol'da
Mutfak Bahane
Kim Milyoner Olmak İster?
Dizi TV
Nihat Hatipoğlu Programları
Akika ve Sahara
Mevlid ve Süleyman Çelebi
atv Haber
atv Haber
atv Ana Haber
atv Gün Ortası
Kahvaltı Haberleri
atv'de Hafta Sonu
YAYIN AKIŞI
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
11
BİLDİRİMLER
Kuruluş Orhan
YENİ FRAGMAN
A.B.İ.
YENİ FRAGMAN
atv Gün Ortası
YENİ BÖLÜM
Müge Anlı ile Tatlı Sert
YENİ BÖLÜM
Kahvaltı Haberleri
YENİ BÖLÜM
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
YENİ BÖLÜM
Kim Milyoner Olmak İster?
YENİ BÖLÜM
atv Ana Haber
YENİ BÖLÜM
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
YENİ BÖLÜM
Esra Erol'da
YENİ BÖLÜM
Mutfak Bahane
YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
ÜZGÜNÜZ!
Adblocker kullandığınız için şu an atv.com.tr içeriklerine erişemiyorsunuz.
Adblocker'ı kapatmak için tıklayın!
20 Şubat 2026, Cuma
12:10
Aynı Yağmur Altında'nın yıldızları Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'la Rosa ve Ali arasındaki imkansız aşkı ve engelleri konuştuk.
BÖLÜMLER
BUNLARI DA İZLE
15 Şubat 2026, Pazar
Dizi TV
8 Şubat 2026, Pazar
Dizi TV
1 Şubat 2026, Pazar
Dizi TV
25 Ocak 2026, Pazar
Dizi TV
18 Ocak 2026, Pazar
Dizi TV
11 Ocak 2026, Pazar
Dizi TV
4 Ocak 2026, Pazar
Dizi TV
28 Aralık 2025, Pazar
Dizi TV
21 Aralık 2025, Pazar
Dizi TV
14 Aralık 2025, Pazar
Dizi TV
7 Aralık 2025, Pazar
Dizi TV
16 Kasım 2025, Pazar
Dizi TV
9 Kasım 2025, Pazar
Dizi TV
2 Kasım 2025, Pazar
Dizi TV
26 Ekim 2025, Pazar
Dizi TV
12 Mayıs 2019, Pazar
637. Bölüm Fragmanı
Dizi Tv
5 Mayıs 2019, Pazar
636. Bölüm Fragmanı
Dizi Tv
28 Nisan 2019, Pazar
635. Bölüm Fragmanı
Dizi Tv
4 Kasım 2018, Pazar
611. Bölüm Fragmanı
Dizi TV
12 Haziran 2016, Pazar
512. Bölüm Fragmanı
Dizi TV
28 Şubat 2016, Pazar
497. Bölüm Fragmanı
Dizi TV
31 Ocak 2016, Pazar
493. Bölüm Fragmanı
Dizi TV
13 Aralık 2015, Pazar
486. Bölüm Fragmanı
Dizi TV
6 Aralık 2015, Pazar
485. Bölüm Fragmanı
Dizi TV
15 Kasım 2015, Pazar
482. Bölüm Fragmanı
Dizi TV
8 Kasım 2015, Pazar
481. Bölüm Fragmanı
Dizi TV
25 Ekim 2015, Pazar
480. Bölüm Fragmanı
Dizi TV
11 Ekim 2015, Pazar
478. Bölüm Fragmanı
Dizi TV
2 Ekim 2015, Cuma
477. Bölüm Fragmanı
Dizi TV
27 Eylül 2015, Pazar
476. Bölüm Fragmanı
Dizi TV
Dizi TV yeni bölümüyle Pazar 12.10'de atv'de.
GALERİLER
TÜMÜ
11 Eylül 2025, Perşembe
atv, yeni yayın dönemine merhaba dedi!
Dizi TV
26 Ağustos 2025, Salı
20 karede atv nostalji rüzgarı!
Dizi TV
25 Ağustos 2025, Pazartesi
Aynadaki Yabancı ne zaman başlayacak?
Dizi TV
11 Mart 2025, Salı
atv yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?
Dizi TV
ARAMA
CANLI YAYIN