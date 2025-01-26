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Can Borcu
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  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
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İlk bölümüyle bu akşam 20.00’de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kardelenler’in başarılı oyuncularıyla hikayeyi konuştuk.

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