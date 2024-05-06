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6 Mayıs 2024, Pazartesi 16:00

Esra Erol'da 1885. Bölüm

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Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de!

Esra Erol'da bugün; Döndü Bulut, tüm suçlunun kocası olduğunu, kocasının küçükken ateşli hastalık geçirdiğini, ekranda olduğu gibi sakin biri olmadığını, sürekli şiddet uyguladığını, kocasının psikolojisini bozduğunu, onun yüzünden bu hallere düştüğünü suçlunun kayınvalidesi değil kocası olduğunu anlattı. Döndü Bulut Gökhan'ın 5 yaşındaki evladını dövdüğünü, ileri sürdü. Döndü Hanım, kocasının kendisini dövdüğünü anlattı. Gökhan Bey şiddet iddialarını yalanladı. Orhan Yılmazer, 7 Şubat tarihinde Arif Demir tarafından kaçırılan 15 yaşındaki kızı Meryem Yılmazer'i aramak için stüdyoya geldi. Orhan Bey "kızım hemşire olacaktı, çocuk gelin oldu" dedi. Orhan Bey, emniyet güçlerinin de kızını aradığını ama kızından hiçbir haber alamadıklarını belirtti. Orhan Bey daha önce de böyle dedikodular olduğunu kızını karşısına alıp konuştuğunu ona "oku kendi ayakların üzerinde dur" dediğini, kızına her zaman "kimi seviyorsun seni ona vereceğim" dediğini anlattı.Ses sanatçısı Neslihan Hanım, 17 yıldır küs olduğu annesi Seval Tosun ile barışabilmek için stüdyoya geldi. Seval Hanım 4.5G ile yayına bağlandı. Anne kız yıllar sonra canlı yayında yüzleşti. Sibel Hanım, iki boyunca bakıp büyüttüğü bebeği biyolojik annesinin satmak için gelip aldığını, bebeğe kavuşmak için programa geldiğini açıkladı. Biyolojik anne Ceren'in daha reşit olmadığı ve Sibel'in akrabası olduğu belirtildi.

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