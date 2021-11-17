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17 Kasım 2021, Çarşamba 00:00
8,5 aylık hamile Dilek'in isyanı

8,5 aylık hamile Dilek'in isyanı

Dilek Hanım, 1 ay hamburger istediğini, eşinin "Dilek 30 TL hamburger" dediğini, eşinin 4 buçuk 5 bin TL para maaş aldığını, tüm parayı annesine verdiğini, evin alışverişinin kayınvalidesinde olduğunu, ayda 50 TL verin en azından dediğini, onu da vermediklerini söyledi. Eşinin kendisine "Sen katilsin, ilk çocuğu düşürdün" dediğini anlatan Dilek Hanım, bu bebeği eşinden şiddet gördüğü için düşürdüğünü, eşinin 1 hafta kendisi ile konuşmadığını, sen benim belime vurdun diye ben o çocuğu düşürdüm dediğini ama eşinin "Sen bunu kanıtlayamazsın" dediğini dile getirdi.

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