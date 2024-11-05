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Bir Gece Masalı
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5 Kasım 2024, Salı 00:00

Annesi Nehir hesap sordu, ortalık karıştı!

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Fatih Sezer yasak aşk kurbanı mı oldu?

Fethi Bey, 4 yıl önce vefat eden oğlunun cinayete kurban gittiğini öğrendi. Kapısına gelen "oğlunu ben ve gelinin Sibel öldürdü" yazılı not ile oğlunun cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı baba Fethi Bey, Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol, Fatih'in ölümünden sonra otopside alınan kan örneği laboratuvara gönderilip kanında madde olup olmadığına bakılması gerekirken Fatih'in sonuçları bir şekilde imha ediliyor dedi.

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