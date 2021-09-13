Anne-baba kayıp kızlarına Esra Erol'da kavuştu

Rüveyda, ortaokulda bir öğretmenin garip hareketlerine şahit olduklarını, rehberlik öğretmenin gidip bu olayı anlattıklarını, mahkemelik olduklarını, ailesine söyleyemediğini, eve mahkeme kağıdı gidince ailesinin "Sen iftira atıyorsun, o öğretmen öyle bir şey yapmaz" dediğini, ailesinin hiç kendisine destek olmadığını söyledi. Rüveyda mahkemenin hala devam ettiğini ama öğretmenin okuldan alındığını belirtti. Esra Erol, Rüveyda'nın bu hareketinin takdir edilebilir bir davranışta bulunduğuna dikkat çekti. Veysel Bey sonra kızından özür dilemediklerini zira öğretmenin haksız yere yargılandığını iddia etti.