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ESRA EROL'DA KISA VİDEO
14 Eylül 2021, Salı 00:00

Arif Bey karısı Neriman ile birlikte stüdyoda

Esra Erol, Arif Veren'in eşi ile boşandığını, eşi ile yeni hayatlarına başladıklarını, boşandığı eşinin kayıp olduğunu öğrendiğini, işin kötü tarafının eski eşinin yeni kocasının kendisinden şüphelenmesi olduğunu söyledi. Arif Bey yeni eşi Neriman Hanım ile stüdyomuza geldi ve yeni eşinin kendisini hayatına döndüren kişi olduğunu, 2016 yılında bir anda kolon kanseri olduğunu öğrendiğini belirtip doktoruna teşekkür etti. Esra Erol, Arif Bey'in Neriman Hanım ile 7 yıldır evli olduğunu, Arif Bey'in eski eşi Semra Beyazıt'ı aramaya geldiğini söyledi.

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