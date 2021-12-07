Baba kız Esra Erol'da buluştu

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Hakan Bey kızını çok sevdiğini, kendisi ile görüşmesini istediğini, neden kendisinden kaçtığını, kendisinin bu kadar kötü baba mı olduğunu, Almanya'da kızı ile görüştüğünü, kızının yanında şapkasını unuttuğunu, kızının "Baba şapka sen kokuyor, çok güzel" dediğini, bu lafı duymak için senelerce beklediğini söyledi. Hakan Bey, kızına ne yaptığını, neden bu kadar kendisini merakta bıraktığını, amacının kızını sağ olduğunu, mutlu olduğunu görmek olduğunu, neden kendisi ile iletişime girmediğini sordu.