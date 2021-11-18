Elçin Hanım'ın feryadı

Hanım stüdyoya geldi. Elçin Hanım, 3 çocuğu için burada olduğunu, eşine boşanma davası açtığını, evi terk ettiğini, mahkeme kararı ile çocuklarının geçici velayetini aldığını, kayınvalidesi Seyide Öksüz ve eşi Özgür can Ak tarafından kaçırıldığını söyledi. Elçin Hanım, 8 yıl eşi ile evli kaldığını, o süre zarfında eşi ve kayınvalidesinin hiç telefonla bile annesini aramasına izin vermediğini, 8 yıl sonra karşı komşularının kendisine yardım ettiğini, ailesi ile öyle konuştuğunu, normalde kendisinin bu hakkının eşi tarafından elinden alındığını dile getirdi.