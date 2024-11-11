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11 Kasım 2024, Pazartesi 16:00

Elif ve Doğan'ın son kararı ne?

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Boşanacaklar mı, barışacaklar mı?

Elif Hanım ikinci kez nikah masına oturduğu 16 yıllık eşi Doğan Kılıç'tan boşanmak istediği için programa katıldı. Elif Hanım boşanmak istediğini ama Doğan Bey'in saplantılı tavırlarından dolayı boşanamadıklarını iddia etti. Sürekli evimin önüne geliyor zillere basıyor bana rahatsızlık veriyor diyerek eşinin kesici aletle kendisini yaraladığını da söyledi. 2020 yılında boşandıklarını söyleyen Elif Hanım boşanma sebeplerinin fiziksel şiddet olduğunu belirtti. Bu adamda balta var, bıçak var benim can güvenliğim yok buradan yetkililere sesleniyorum beni kurtarın diyerek yardım istedi.

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