ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ESRA EROL'DA KISA VİDEO
10 Eylül 2021, Cuma 00:00

Elif'in tek isteği ailesini bulmak...

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Esra Erol, 37 yaşındaki Elif Yörük'ün Mersin'den biyolojik ailesini aramak için geldiğini söyledikten sonra Elif Hanım stüdyomuza geldi ve ağladı. Elif Hanım, evli olmadığını, boşandığını, 16 yaşında bir kızı olduğunu, kendisinden bir yaş büyük abisi olduğunu, geçmişte evlat edinildiğini dile getirdi. Elif Hanım yıllardır evlatlık olduğunu bildiğini ama kendisini büyüten aileyi üzmemek için öz ailesini arayamadığını, köklerini hep merak ettiğini, 5 yaşında abisi Volkan (Paşa) ile evlat edinildiğini belirtti.

DEVAMI
ABONE OL
Esra Erol'da
SON BÖLÜMÜ İZLE Esra Erol'da
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Esra Erol'da
9 Eylül 2021, Perşembe
Esra Erol'da
Esra Erol'da
8 Eylül 2021, Çarşamba
Esra Erol'da
Esra Erol'da
7 Eylül 2021, Salı
Esra Erol'da
BİZE ULAŞIN