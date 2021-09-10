Elif'in tek isteği ailesini bulmak...

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Esra Erol, 37 yaşındaki Elif Yörük'ün Mersin'den biyolojik ailesini aramak için geldiğini söyledikten sonra Elif Hanım stüdyomuza geldi ve ağladı. Elif Hanım, evli olmadığını, boşandığını, 16 yaşında bir kızı olduğunu, kendisinden bir yaş büyük abisi olduğunu, geçmişte evlat edinildiğini dile getirdi. Elif Hanım yıllardır evlatlık olduğunu bildiğini ama kendisini büyüten aileyi üzmemek için öz ailesini arayamadığını, köklerini hep merak ettiğini, 5 yaşında abisi Volkan (Paşa) ile evlat edinildiğini belirtti.