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30 Eylül 2021, Perşembe 00:00
Ersin Bey'in büyük itirafı...

Ersin Bey'in büyük itirafı...

Ersin Bey, tartışmadan sonra eşi ile taşındıklarını, eşinin sosyal medyada yayınlar açıp Abdülhakim Ağace denen kişiden para, hediye aldığını, çok uyardığını ama eşinin durmadığını, eşi ile annesinin yanına gittiklerini, yanlarında kızının ve eşinin kuzeni Birsen Hanım'ın da olduğunu söyledi. Ersin Bey, eşinin "Ben kalacağım burada" diye ısrar ettiğini, o gece orada kalacağım dediği için kendisinin kızı ile beraber eve geldiğini, sabah gittiğinde annesinin "Oğlum Sonay senden sonra taksi çağırıp gitti" dediğini, eşinin kuzeni Birsen Hanım ile beraber Abdülhakim Bey'e kaçtığını iddia etti.

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