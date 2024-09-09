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9 Eylül 2024, Pazartesi 00:00

Esra Erol atv'nin 31. yaşını kutladı!

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Esra Erol: ''9 Eylül 1993 yılında yayın hayatına başlayan Türk televizyonlarının lider kanalı atv, bugün tam 31 yaşını doldurdu. Ben bu 31 yılın 14 yılında varım. Daha nice 31 yıllara, iyi ki doğdun atv..."

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