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ESRA EROL'DA KISA VİDEO
21 Aralık 2021, Salı 00:00
Esra Erol'dan Bilge - Ekrem çiftine bebek müjdesi...

Esra Erol'dan Bilge - Ekrem çiftine bebek müjdesi...

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Esra Erol çiftin Gebze'de yaşadığını, 2 kere tüp bebek denediklerini ama olmadığını, 2 aydır da bizde tedavi gördüklerini dile getirirken Ekrem Bey doğan problemlerden dolayı biraz problem olduğunu söyledi. 5 buçuk yıldır evli olan Ekrem Bey son aylarda eşinin zorlandığının farkında olduğunu belirtti. Bilge Hanım eşine adı ile hitap ettiğini dile getirip tedavi sürecinin iyi geçtiğini, alerji testi de yapıldığını, bir şey çıkmadı diye bildiğini ifade etti. Esra Erol, Bilge Hanım'ın hamile olduğunu açıkladı.

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