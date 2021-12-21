Esra Erol'dan Bilge - Ekrem çiftine bebek müjdesi...

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Esra Erol çiftin Gebze'de yaşadığını, 2 kere tüp bebek denediklerini ama olmadığını, 2 aydır da bizde tedavi gördüklerini dile getirirken Ekrem Bey doğan problemlerden dolayı biraz problem olduğunu söyledi. 5 buçuk yıldır evli olan Ekrem Bey son aylarda eşinin zorlandığının farkında olduğunu belirtti. Bilge Hanım eşine adı ile hitap ettiğini dile getirip tedavi sürecinin iyi geçtiğini, alerji testi de yapıldığını, bir şey çıkmadı diye bildiğini ifade etti. Esra Erol, Bilge Hanım'ın hamile olduğunu açıkladı.