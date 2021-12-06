''Evli ve üç çocuğu olan kızım Dilara ortadan kayboldu''

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İbrahim Bey, kızı Dilara Köksal'ı aradığını, kızının 31 yaşında olduğunu, 3 çocuklu olduğunu, Umut ile evli olduğunu, kızı ile aile apartmanında yaşadıklarını, 10 Eylül'de eşinin ve kızının pazara gittiğini anlattı. İbrahim Bey, eşinin "Dilara sen beni bırak, git, çocukların evde" dediğini, kızı eve geldikten sonra eşine mesaj atıp, "Hayatım ben seni çok seviyorum ama ben sana layık değilim" dediğini, o esnada damadının hemen kayınvalidesini aradığını, anne Dilara bana bu mesajları attı dediğini aktardı. İbrahim Bey hemen eve bakıldığını, kızının olmadığını, çocukların o sıra okulda olduğunu, kızının sırt çantası ve ufak çantası ile arka kapıdan çıkıp gittiğini, komşuların anlattığını söyledi.