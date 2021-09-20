Fadime'nin annesi Ceylan nerede?

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42 yaşındaki annesinin Mart ayında bir sabah "Fatma Bacı'dan doğalgaz parası almaya gidiyorum" diyerek evden çıktığını anlatan Fadime Hanım, evde sürekli bir Fatma Bacı ismi geçtiğini, "Fatma bacı bana kontör attı" dediğini ama Fatma Bacı'nın kim olduğunu bilmediğini belirtti. Fadime Hanım, 10 Mart günü eve geldiğini, doğalgaz sayacını kesmiş olduğunu gördüğünü, bu sebeple de annesinin para almak için evden çıktığını, annesine küfürler de ettiğini çok beklediğini ama çok sinirlendiğini belirtti. Fadime Hanım, annesinin kayıp başvurusu yapmak için 3 ay beklediğini zira annesinin ilk kaçışı olmadığını, önceden de Antalya'ya gittiğini, babasının gidip getirdiğini söyledi.