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‘’Çete lideriyle beraberim seni öldürürler’’

GİRİŞ TARİHİ: 30.05.2023, 15:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.05.2023, 15:58
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‘’Çete lideriyle beraberim seni öldürürler’’

31 yıllık karısı Leyla Koca'nın Mustafa Zengin ile bir olup kendisini dolandırdığını iddia eden Hakkı Koca canlı yayına çıktı.

‘’Çete lideriyle beraberim seni öldürürler’’

Yaşadıkları yerde tüm esnafları da dolandırdığını iddia eden adam çok mağdur olduğunu söyledi.

‘’Çete lideriyle beraberim seni öldürürler’’

Evden ayrıldıktan sonra geri geldiğini, kendisinden yüklü bir para alıp kredi çektirmek istediğini söyleyen Hakkı Koca, eşinin tekrar kaçtığını anlattı.

‘’Çete lideriyle beraberim seni öldürürler’’

Hakkı Koca eşinin sekiz ay önce kaçtığını, evdeki tüm eşyaları aldığını sözlerine ekledi.

‘’Çete lideriyle beraberim seni öldürürler’’

İddiaların odağındaki Leyla Koca ise eşinin açıklamalarına "Mustafa Zengin'le bir yıldır ilişkim var'' şeklinde yanıt verdi.

‘’Çete lideriyle beraberim seni öldürürler’’

Leyla Koca, Hakkı Koca'nın iyi bir eş olmadığını, çocukların psikolojisini bozduğunu söyledi.

‘’Çete lideriyle beraberim seni öldürürler’’

Telefona bağlanan çocuklar ise, annelerinin yalan söylediğini, örgütün elinde olduğunu sandıklarını ve babalarına kötü davrandığını belirttiler.

‘’Çete lideriyle beraberim seni öldürürler’’

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