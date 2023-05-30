‘’Çete lideriyle beraberim seni öldürürler’’

31 yıllık karısı Leyla Koca'nın Mustafa Zengin ile bir olup kendisini dolandırdığını iddia eden Hakkı Koca canlı yayına çıktı.
Evden ayrıldıktan sonra geri geldiğini, kendisinden yüklü bir para alıp kredi çektirmek istediğini söyleyen Hakkı Koca, eşinin tekrar kaçtığını anlattı.
İddiaların odağındaki Leyla Koca ise eşinin açıklamalarına "Mustafa Zengin'le bir yıldır ilişkim var'' şeklinde yanıt verdi.
Telefona bağlanan çocuklar ise, annelerinin yalan söylediğini, örgütün elinde olduğunu sandıklarını ve babalarına kötü davrandığını belirttiler.