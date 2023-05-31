''Tırın içinde yaşıyoruz''

Beş yaşında bir çocuğu olduğunu anlatan Salim Erden, oğlunun tırda onunla birlikte kaldığını, üç senedir evleri olmadığını anlattı.
Evini eski eşine verdiğini, bu yüzden düzen kuramadıklarından bahseden adam, çocuğunun ihtiyaçlarını tırda karşıladığını söyledi.
Salim Erden'in programa katılma sebebi ise bir dönem birlikte olduğu Yıldız isimli kadından dünyaya gelen oğlu Umutcan'a soyadını verebilmek...
Yıllardır oğlunun resmi olarak babası olabilmek için uğraşan Salim Erden, son çare olarak Esra Erol'a geldi.