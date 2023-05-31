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ESRA EROL'DA GALERİ

''Tırın içinde yaşıyoruz''

GİRİŞ TARİHİ: 31.05.2023, 14:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.05.2023, 15:03
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''Tırın içinde yaşıyoruz''

45 yaşındaki Salim Erden, Karaman'dan programa katıldı.

''Tırın içinde yaşıyoruz''

Salim Erden programa kendi başvurduğunu, Esra Erol'da programını sürekli izlediğini söyledi.

''Tırın içinde yaşıyoruz''

Beş yaşında bir çocuğu olduğunu anlatan Salim Erden, oğlunun tırda onunla birlikte kaldığını, üç senedir evleri olmadığını anlattı.

''Tırın içinde yaşıyoruz''

Üç senedir zorlu bir yaşam mücadelesi veren baba oğulun hikayesi herkesi derinden etkiledi.

''Tırın içinde yaşıyoruz''

Evini eski eşine verdiğini, bu yüzden düzen kuramadıklarından bahseden adam, çocuğunun ihtiyaçlarını tırda karşıladığını söyledi.

''Tırın içinde yaşıyoruz''

Salim Erden'in programa katılma sebebi ise bir dönem birlikte olduğu Yıldız isimli kadından dünyaya gelen oğlu Umutcan'a soyadını verebilmek...

''Tırın içinde yaşıyoruz''

Umut Can, Yıldız'ın o dönem evli olduğu Mahir Karabulut'un üzerine kayıtlı.

''Tırın içinde yaşıyoruz''

Salim Erden biyolojik baba olmasına rağmen kimlikte Umut Can'ın babası Mahir...

''Tırın içinde yaşıyoruz''

Yıllardır oğlunun resmi olarak babası olabilmek için uğraşan Salim Erden, son çare olarak Esra Erol'a geldi.

''Tırın içinde yaşıyoruz''

Umut Can'ın seneye okula başlayacağını bu yüzden en kısa sürede düzen kurmaları gerektiğini söyleyen baba Salim Erden, ''inşallah bize yardımcı olurlar'' dedi.

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