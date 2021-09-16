İsmail Bey'in isyanı...

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

İsmail Bey programa Gebze'den katıldığını, 23 yıldır evli olduğunu, 10 yılının çok iyi geçtiğini ama son 13 senedir ihanet dahil her şeyi gördüğünü, 2 kere eşini yakaladığını, 3'üncü defa olmaz dediğini ama eşinin bu sefer komple gittiğini söyledi. İsmail Bey eşi Dürdane Hanım'ın sabah 8 buçuk gibi hasta olan kızını hastaneye götürmeye gittiğini, sonra da eşinin gittiğini, şimdi tek isteğinin kızı olduğunu dile getirdi. Çocuklarına acıdığı için kendisini suçladığından söz eden İsmail Bey, 5 sene önce eşini görüntülü konuşurken yakaladığını, o zaman affetmiş olmasında hata olduğunu ifade etti. Eşinin de "ben görüştüm, yaptım bir hata" dediğini, itiraf ettiğini belirtti