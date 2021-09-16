İsmail Bey'in isyanı...

İsmail Bey programa Gebze'den katıldığını, 23 yıldır evli olduğunu, 10 yılının çok iyi geçtiğini ama son 13 senedir ihanet dahil her şeyi gördüğünü, 2 kere eşini yakaladığını, 3'üncü defa olmaz dediğini ama eşinin bu sefer komple gittiğini söyledi. İsmail Bey eşi Dürdane Hanım'ın sabah 8 buçuk gibi hasta olan kızını hastaneye götürmeye gittiğini, sonra da eşinin gittiğini, şimdi tek isteğinin kızı olduğunu dile getirdi. Çocuklarına acıdığı için kendisini suçladığından söz eden İsmail Bey, 5 sene önce eşini görüntülü konuşurken yakaladığını, o zaman affetmiş olmasında hata olduğunu ifade etti. Eşinin de "ben görüştüm, yaptım bir hata" dediğini, itiraf ettiğini belirtti