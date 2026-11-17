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17 Kasım 2026, Salı
16:00
İsmail, eşi Nilgün ile yüzleşmek için canlı yayına bağlandı!
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16 Kasım 2026, Pazartesi
Esra Erol'da
13 Kasım 2026, Cuma
Esra Erol'da
12 Kasım 2026, Perşembe
Esra Erol'da
11 Kasım 2026, Çarşamba
Esra Erol'da
10 Kasım 2026, Salı
Esra Erol'da
9 Kasım 2026, Pazartesi
Esra Erol'da
6 Kasım 2026, Cuma
Esra Erol'da
5 Kasım 2026, Perşembe
Esra Erol'da
4 Kasım 2026, Çarşamba
Esra Erol'da
3 Kasım 2026, Salı
Esra Erol'da
2 Kasım 2026, Pazartesi
Esra Erol'da
30 Ekim 2026, Cuma
Esra Erol'da
29 Ekim 2026, Perşembe
Esra Erol'da
28 Ekim 2026, Çarşamba
Esra Erol'da
27 Ekim 2026, Salı
Esra Erol'da
31 Ağustos 2026, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da 31 Ağustos Pazartesi atv'de!
2141. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da Pazartesi atv'de
2141. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da Pazartesi atv'de
2141. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da 1 Eylül'de atv'de
2141. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da 1 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor.
2141. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da 1 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor.
2141. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da 1 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor.
2141. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da 1 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor.
2141. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da 1 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor.
2141. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da 1 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor.
2141. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da 1 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor.
2141. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da Eylül'de atv'de!
28 Ağustos 2023, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da
1705. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da - Pazartesi 16.00
29 Ağustos 2022, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol Pazartesi atv'de
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17 Kasım 2026, Salı
Esra Erol'da gündem olan Nurcan'dan kocasına sert sözler! Yahya'ya izleyicilerden destek geldi
Esra Erol'da
16 Kasım 2026, Pazartesi
Esra Erol'da programına katılan Songül'den eski eşi hakkında şiddet iddiası!
Esra Erol'da
28 Ekim 2026, Çarşamba
33 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu!
Esra Erol'da
16 Haziran 2026, Salı
Günlerdir aranıyordu, dakikalar içinde bulundu!
Esra Erol'da
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