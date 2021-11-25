Karı koca karşı karşıya

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Gülcan Hanım, annesini ev tuttuktan sonra yanına aldığını dile getirip Avukat Hülya Hanım'ın sorusu üzerine Aydoğan Bey'in ailesi kabul etseydi de aralarında bir şey olmayacağını vurguladı. Gülcan Hanım, Aydoğan Bey'in ailesinden teyzelerini tanıdığını, evden kaçtığını da teyzelerin bildiğini, kaçtığı zaman içinde Aydoğan Bey ile konuşmadığını, muhatap olmadığını ifade etti. Gülcan Hanım, eşinin kendisine şiddet uygulamadığını ama evde sürekli kavga gürültü olduğunu, içine atmaktan hasta olduğunu dile getirdi.