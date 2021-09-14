Kayıp Semra'yı Esra Erol buldu!

Esra Erol, Arif Veren'in eşi ile boşandığını, eşi ile yeni hayatlarına başladıklarını, boşandığı eşinin kayıp olduğunu öğrendiğini, işin kötü tarafının eski eşinin yeni kocasının kendisinden şüphelenmesi olduğunu söyledi. Arif Bey eski eşi bulunduğu için çok rahatladığını, kendisini kendi insanına eşine bile inandıramadığını söyledi. Neriman Hanım eşinin kendi annesinden bile duyunca korktuğunu ama şimdi rahatladığını dile getirdi. Semra Hanım, eşinin kendisini para karşılığı pazarladığını, gece 9'da eve birilerinin geldiğini 1'de gittiklerini, eşinin muhtemelen inkar edeceğini dile getirdi. İmral Hanım 1 senedir zaten eşi ile aralarının bozuk olduğunu, eşinin kendisine bir şey söylediğini belirtti.