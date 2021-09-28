Kocasını bıraktı, sevgilisi Aydın'a kaçtı...

Hanife Hanım, 1 yıldır kayıp olduğunu, 2015 yılında evlendiği eşinden başkasına kaçtığını, bir kızı olduğunu onu göremediğini, ne yaptığını merak ettiğini ve eşi Mustafa Yılmaz'dan boşanmak istediğini, bir de dini nikahı eşi Aydın Bey ile evlenmek istediğini söyledi. Hanife Hanım, resmi nikahlı eşinden 3 çocuğu, bir tane de dini nikahlı eşinden çocuğu olduğunu, 2 çocuğunun yuvada olduğunu, başkasının sahiplendiğini anlattı. Hanife Hanım, kaçalı 1 yıl olduğunu, ailesi ile konuştuğunu, irtibat halinde olduğunu ama eski eşi ile görüşmediğini dile getirdi.