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20 Eylül 2021, Pazartesi 00:00

Mehmet Bey'in büyük isyanı...

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Mehmet Akkaya 22 yıldır evli olduğu, 3 çocuğunun annesi Özlem Hanım'ı aradığını, eşinin evi terk ettiğini söyleyerek ağladı. Eşi ile aralarında bir sorun olmadığını öne süren Mehmet Bey, 2 yıl önce bir arkadaşları vasıtası ile Abdullah Altunsoy isimli kişinin evlerine girip çıkmaya başladığını, Abdullah Bey'in evli ve çocuğu olduğunu söyledi. Mehmet Bey, Abdullah Bey, Abdullah Bey'in eşi ile ailece görüştüklerini dile getirdikten sonra 17 yaşındaki kızının evde bir mektup bulduğunu "Baba, annem Abdullah'a şiir yazmış, el ele tutuşurken de gördüm" dediğini, küçük oğlunun da mesajları gördüğünü aktardı.

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