Mehmet Bey'in evden kaçan 22 yıllık karısı Özlem canlı yayında

Mehmet Akkaya 22 yıldır evli olduğu, 3 çocuğunun annesi Özlem Hanım'ı aradığını, eşinin evi terk ettiğini söyleyerek ağladı. Eşi ile aralarında bir sorun olmadığını öne süren Mehmet Bey, 2 yıl önce bir arkadaşları vasıtası ile Abdullah Altunsoy isimli kişinin evlerine girip çıkmaya başladığını, Abdullah Bey'in evli ve çocuğu olduğunu söyledi. Mehmet Bey, eşinin Temmuz'dan beri kayıp olduğunu söylerken Esra Erol Özlem Hanım'ın bulunduğunu açıkladı. Özlem Hanım Sivas'ta ve Abdullah Bey'in yanında olduğunu itiraf etti.