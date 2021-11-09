Özge Er kaçırıldı mı?

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Meryem Hanım, kızı Özge'nin 21 yaşında olduğunu, sözlüsü Fatih Özçelik ile sözlendiğini, sonra kızının ayrılık kararı aldığını, 27 Eylül'de kızı evden çıkıp iş yerine gittiğini, Fatih'in araba ile kızının önünü kestiğini, bunun birinci kayıp olduğunu söyledi. Meryem Hanım, kızının kaçıralı yarın tam 20 gün olacağını, o gün kızının 11'de evden çıkıp iş yerine gittiğini, saat 2 buçukta karşıdaki esnaf Tuba Hanım'ın aradığını, "Fatih burada, Özge'nin elinden telefonu aldı. Bunlar dövüşüyor" dediğini, hemen gittiğini ama gidene kadar 1 saat geçtiğini kızını yakalayamadığını dile getirdi.