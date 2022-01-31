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ESRA EROL'DA KISA VİDEO
31 Ocak 2022, Pazartesi 00:00
"Rahatsız edici konularda görmezden mi geleceğiz, yoksa sessiz çığlıkları duyacak mıyız? Karar verme noktası budur!"

"Rahatsız edici konularda görmezden mi geleceğiz, yoksa sessiz çığlıkları duyacak mıyız? Karar verme noktası budur!"

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Avukat Hülya Hanım, bu programda yer aldığından beri ülkede bu kadar kadın ve çocuğun mağdur edildiğini duymadığını, yayın arkasında çok fazla şiddet istismar duyulduğunu, engelli bir kızın da aile içi istismarda sosyal medyada harekete geçilmediğini, bir genelge yayınlanınca kuruma saldırıldığını söyledi. Avukat Hülya Hanım, program kapatılsın denildiğini, kapatılınca ülkede istismarın mı son bulunacağını sordu ve yayına çıkanların her türlü kişisel verilerimin verilmesine izin veriyorum diye belge imzaladığını vurguladı.

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