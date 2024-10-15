Sahte mehdi ve muridleri tutuklandı!

Aylar önce programa katılan bir anne, kızının sahte mehdi tarafından kaçırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Sahte hoca Mustafa mağdurları stüdyoda akın etti ve Esra Erol yayın ihbar kabul edildi. Sözde mehdi Mustafa Çabuk ve 9 müridi gözaltına alındı. Hilafeti Muhammediye isimli örgüt üyeleri tutuklandı. Örgüt lideri Mustafa Çabuk ve müridleri, 5 ayrı suçtan: suç gelirlerinin aklanması, eziyet etme, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık ve suç işleme amacıyla örgüt kurma suçlarından gözaltına alındılar.