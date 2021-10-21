Selim ile Gülsün karşı karşıya...

Gülsün Hanım, 2016 yılından beri beraber olduklarını, 1 sene önce Selim Bey ile tartıştıklarını ve kadın sığınma evine gidip 5-6 ay kaldığını, sonra çocuklar için döndüğünü, yine olmayınca kadın sığınma evine gittiğini anlattı. Gülsün Hanım, kadın sığınma evinden çıkıp Yeşim Hanım'ın yanına gitmesinin aslında doğru olmadığını ama sığınacak bir yeri olmadığını, Yeşim Hanım'dan rica ettiğini ve 1 ay Yeşim Hanım'ın yanında çocuklar ile kaldığını, sonra da eşi görmek istedi diye ona verdiğini dile getirdi.