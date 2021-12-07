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ESRA EROL'DA KISA VİDEO
7 Aralık 2021, Salı 00:00
Semanur Atasoy nerede? Babası ve eşi Esra Erol'da

Semanur Atasoy nerede? Babası ve eşi Esra Erol'da

Semanur Atasoy, küçük oğlunu Yasin'i de yanına alarak Samsun'dan kayboldu. Babası Bayram Atasoy ve eşi Telat Atasoy ise soluğu Esra Erol'da aldı. Bayram Bey, kızının eşi ile kavga ettiğini, kızının kendilerine de gelip gittiğini ama hep çok durgun olduğunu, kızını damadına teslim ettiğini, barıştırdığını ama bu sefer kendisine sormadığını, sığınma evine gittiğini öğrendiğini anlattı. Bayram Bey, kızının 10 gün sonra dışarı çıktığını, kızının vicdanı varsa arayıp nerede olduğunu söylemesini, nerede yaşamak istiyorsa yaşamasını, yeter ki yüzünü görmek istediğini söyledi.

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